У Зеленского опубликовали проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины

Андрей Ермак и Владимир Зеленский, фото: «Детектор.медиа»

https://racurs.ua/n174724-u-zelenskogo-opublikovali-proekt-rekomendaciy-po-garantiyam-bezopasnosti-dlya-ukrainy.html

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Президенту Володимиру Зеленському представили напрацьовані Міжнародною робочою групою з питань безпекових гарантій для України рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact).

Документ був представлений під час зустрічі Зеленського зі співголовами групи — керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ми очікуємо, що Київський безпековий договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи, — зазначив Єрмак.

За його словами, крім основного, єдиного для всіх договору, між Україною та окремими державами-гарантами можуть бути укладені двосторонні договори, які мають врегулювати детальні аспекти відносин між країнами в питаннях безпекової підтримки.

За словами Расмуссена, Київський безпековий договір суттєво відрізнятиметься від Будапештського меморандуму 1994 року.

Йдеться не про зобов’язання утримуватися від якихось дій, а навпаки — надавати все те, що потрібно Україні для забезпечення свого захисту, — зазначив він.

Зеленський висловив побажання, щоб експертна група продовжила роботу й довела цей проект до кінця.