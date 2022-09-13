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Российские войска активно занимаются мародерством, фото: НВ
Рашисты массово везут награбленное имущество из Харьковщины и юга Украины — Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n174731-rashisty-massovo-vezut-nagrablennoe-imuschestvo-iz-harkovschiny-i-uga-ukrainy-genshtab-vsu.htmlРакурс
Російські війська продовжують здійснювати мародерство на тимчасово окупованих територіях України.
Про сьогодні, 13 вересня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що на на ділянці траси Старобільськ — Луганськ, у напрямку на Луганськ, помічено близько 300 цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.
Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом — російські військові, — зазначається в повідомленні.
У Генштабі додають, що схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територіях Півдня України:
- у місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі;
- у Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.
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