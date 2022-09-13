Російські війська активно займаються мародерством, фото: НВ

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Російські війська продовжують здійснювати мародерство на тимчасово окупованих територіях України.

Про сьогодні, 13 вересня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на на ділянці траси Старобільськ — Луганськ, у напрямку на Луганськ, помічено близько 300 цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом — російські військові, — зазначається в повідомленні.

У Генштабі додають, що схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територіях Півдня України: