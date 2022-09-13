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Ракурс
Російські війська активно займаються мародерством, фото: НВ

Рашисти масово везуть награбоване майно з Харківщини та півдня України — Генштаб ЗСУ

13 вер 2022, 21:05
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Російські війська продовжують здійснювати мародерство на тимчасово окупованих територіях України.





Про сьогодні, 13 вересня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на на ділянці траси Старобільськ — Луганськ, у напрямку на Луганськ, помічено близько 300 цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом — російські військові, — зазначається в повідомленні.

У Генштабі додають, що схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територіях Півдня України:

  • у місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі;
  • у Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Джерело: Ракурс


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