Рашисты из-за нехватки офицеров объявили досрочный выпуск курсантов — Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n174732-rashisty-iz-za-nehvatki-oficerov-obyavili-dosrochnyy-vypusk-kursantov-genshtab-vsu.htmlРакурс
Російське керівництво, намагаючись виправити дефіцит командирів, вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом.
Зокрема, вже в грудні буде проведено достроковий випуск курсантів. Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється, прес-служба Генштабу ЗСУ.
За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу «чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова» у грудні цього року. Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що нестача командирів тактичного рівня у російських військах обумовлена відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій, рівень морально-психологічного стану особового складу противника продовжує знижуватися.
Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток, — зазначають у Генштабі.