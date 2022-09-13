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Ракурс
В россии проведут досрочный выпуск курсантов, фото: минобороны рф

Рашисты из-за нехватки офицеров объявили досрочный выпуск курсантов — Генштаб ВСУ

13 сен 2022, 21:34
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Російське керівництво, намагаючись виправити дефіцит командирів, вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом.





Зокрема, вже в грудні буде проведено достроковий випуск курсантів. Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється, прес-служба Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу «чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова» у грудні цього року. Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що нестача командирів тактичного рівня у російських військах обумовлена відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій, рівень морально-психологічного стану особового складу противника продовжує знижуватися.

Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток, — зазначають у Генштабі.

Источник: Ракурс


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