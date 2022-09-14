Военные рф, коллаборанты и пропагандисты паникуют из-за наступления ВСУ - ISW

https://racurs.ua/n174738-voennye-rf-kollaboranty-i-propagandisty-panikuut-iz-za-nastupleniya-vsu-isw.html

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Успішний контрнаступ Збройних сил України та звільнення з-під окупації Харківської області викликає паніку у воєнних злочинців росії, окупаційної влади та російських блогерів. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Окрім цього, аналітики ISW вказують, що військові невдачі москви в Україні, ймовірно, продовжують послаблювати важелі впливу росії на території колишнього Радянського Союзу, оскільки москва, схоже, не бажає підтримувати порушене перемир’я, досягнуте її посередництвом, між Вірменією та Азербайджаном, або дозволити Вірменії за нинішнього загострення посилатися на положення Організації Договору про колективну безпеку, де домінує кремль.

Також в «Інституті вивчення війни» зауважують, що ЗСУ, ймовірно, продовжували наземні атаки вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка на півночі Донецької області та, можливо, проводять обмежені наземні атаки через річку Оскіл на Харківщині. Водночас у Херсонській області українські сили продовжують наземні маневри у трьох районах в рамках контрнаступу на півдні.

Нагадаємо, кремль визнав свою поразку в Харківській області, це перша поразка, яку визнала росія у цій війні. Разом з тим, кремль відводить провину від воєнного злочинця, президента рф володимира путіна і покладає її на його військових радників. Також москва прагне використати цю поразку для більш повну мобілізацію.