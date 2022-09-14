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ВСУ приземлили Ми-8 и ликвидировали свыше 120 россиян на юге Украины

ВСУ приземлили Ми-8 и ликвидировали свыше 120 россиян на юге Украины

14 сен 2022, 09:25
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Збройні сили України в рамках контрнаступу на півдні приземлили російський гелікоптер Мі-8 та вразили три райони зосередження армії рф. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у Фейсбук.





Українська авіація нанесла дев’ять ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ впродовж бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань. ЗСУ уразили три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, три пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Вкотре відкориговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар’ївці уражена, її подальше використання виключено, — йдеться в повідомленні.

За даними ОК «Південь», підтверджені втрати ворога становлять:

  • 121 військовий,

  • п’ять танків,

  • дев’ять броньованих машин,

  • три гаубиці «Мста-Б»,

  • дві самохідні артилерійські установки «Гвоздика»,

  • два ЗРК «Панцир С1»,

  • командно-штабна машина,

  • станція радіоелектронної боротьби,

  • чотири склади з боєприпасами.

Источник: Ракурс


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