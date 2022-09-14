ВСУ приземлили Ми-8 и ликвидировали свыше 120 россиян на юге Украины

https://racurs.ua/n174739-vsu-prizemlili-mi-8-i-likvidirovali-svyshe-120-rossiyan-na-uge-ukrainy.html

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Збройні сили України в рамках контрнаступу на півдні приземлили російський гелікоптер Мі-8 та вразили три райони зосередження армії рф. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у Фейсбук.

Українська авіація нанесла дев’ять ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ впродовж бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань. ЗСУ уразили три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, три пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Вкотре відкориговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар’ївці уражена, її подальше використання виключено, — йдеться в повідомленні.

За даними ОК «Південь», підтверджені втрати ворога становлять: