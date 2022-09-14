Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що воєнний злочинець володимир путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють.

Багато на кону. Не лише для України, але для всієї Європи і світу. Це стане нашою перевіркою. Перевіркою тими, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не тільки війна, розгорнута росією проти України. Це війна проти нашої енергетики, війна проти нашої економіки, війна проти наших цінностей, війна проти нашого майбутнього. Це про автократію проти демократії, — зазначила фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» у Європарламенті, пише «Європейська правда».