Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россия все чаще идет по оружие к подсанкционным странам — разведка Британии

Россия все чаще идет по оружие к подсанкционным странам — разведка Британии

14 сен 2022, 11:52
999

Росія через виснаження власних запасів зброї майже напевно дедалі частіше вдається до закупівель у інших країн, на які поширюються жорсткі санкції. Зокрема, йдеться про Іран та Північну Корею.





Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотники в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили безпілотник Shahed -136 під Куп’янськом, в районі успішного триваючого наступу України, — йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Shahed-136 — ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2 тис. 500 км. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що москва змушена звертатися за зброєю до інших країн. За даними американської розвідки, кремль купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров