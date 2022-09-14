Росія все частіше йде по зброю до підсанкційних держав — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n174744-rosiya-vse-chastishe-yde-po-zbrou-do-pidsankciynyh-derjav-rozvidka-brytaniyi.html

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Росія через виснаження власних запасів зброї майже напевно дедалі частіше вдається до закупівель у інших країн, на які поширюються жорсткі санкції. Зокрема, йдеться про Іран та Північну Корею.

Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотники в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили безпілотник Shahed -136 під Куп’янськом, в районі успішного триваючого наступу України, — йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Shahed-136 — ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2 тис. 500 км. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що москва змушена звертатися за зброєю до інших країн. За даними американської розвідки, кремль купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.