Зеленский приехал в Изюм

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Президент Володимир Зеленський 14 вересня приїхав у деокупований Ізюм Харківської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України та 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський в Ізюмі. Сьогодні в звільненому українськими десантниками місті урочисто підняли державний прапор. Україна повертає своє, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в урочистостях взяли участь заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від російських окупантів.

На початку урочистостей присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі глава держави подякував воїнам за звільнені Харківщини.