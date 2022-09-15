Рашисты повторно ударили по Кривому Рогу ракетой – что известно

https://racurs.ua/n174787-rashisty-povtorno-udarili-po-krivomu-rogu-raketoy-chto-izvestno.html

Ракурс

Росіяни вдруге впродовж доби завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Рашисти поцілили крилатою ракетою по промисловому підприємству, відомо про значні руйнування, попередньо без жертв, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.

У Кривому Розі, як і у багатьох інших областях центру, півдня та сходу України, опівдні оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, що Кривий Ріг у ніч на 15 вересня затопило після ракетного удару «Іскандерами» і «Кинжалами»: деякі люди змушені діставатися домівок за допомогою човнів.

За даними обласної військової адміністрації, у місті підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Рівень води у річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м на різних ділянках. Його вдалося знизити вже на понад 40 см. Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією.

У місті врятували 11 людей під час ліквідації наслідків удару по дамбі, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Після виснажливих робіт цієї довгої ночі вдалося поставити перший затвор-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4−6 см. Тільки після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см.

Росіяни, крім удару 15 вересня, вже обстрілювали місто раніше: