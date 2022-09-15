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Ракурс
Кривой Рог приходит в себя после обстрелов

Кривой Рог приходит в себя после обстрелов (ВИДЕО)

15 сен 2022, 10:40
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14 вересня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. З ладу вийшло підприємство, яке забезпечує місто водою, декілька районів міста залишились без водопостачання. На щастя, поранених і загиблих немає, але декілька районів міста підтопило — річка Інгулець вийшла з берегів.





За ситуацією в місті стежать спеціальні пости — зокрема в приватному секторі, який може постраждати через підтоплення.

Загарбники вже обстрілювали місто раніше:

  • 6 вересня — влучання по нафтобазі;
  • 18 червня — два прильоти з постраждалими;
  • 28 травня — завдано удару по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу;
  • 3 квітня — обстріл цивільних об'єктів Інгулецького району;
  • 22 березня — обстріл околиць Кривого Рогу;
  • 10 березня — ракетний удар по аеропорту міста;
  • 24 лютого — удар по військових складах в Центрально-міському районі міста.

Не виключено, що обстріли Кривого Рогу здійснюються і з метою психологічного тиску, адже це місто є рідним для президента України Володимира Зеленського, — пишуть автори відео з Кривого Рогу — проект «Український свідок».

Нагадаємо, що дамбу у Кривому Розі росіяни обстріляли ракетами «Кинжал» й «Іскандер». Рівень води в місцях підтоплення вдалося знизити. На дамбі рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликає мешканців низки вулиць в Інгулецькому та Центрально-міському районах міста евакуюватися. Він побоюється, що внаслідок ракетних обстрілів греблі річка Інгулець може вийти з берегів.

Источник: Ракурс


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