Кривой Рог приходит в себя после обстрелов

https://racurs.ua/n174778-krivoy-rog-prihodit-v-sebya-posle-obstrelov-video.html

Ракурс

14 вересня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. З ладу вийшло підприємство, яке забезпечує місто водою, декілька районів міста залишились без водопостачання. На щастя, поранених і загиблих немає, але декілька районів міста підтопило — річка Інгулець вийшла з берегів.

За ситуацією в місті стежать спеціальні пости — зокрема в приватному секторі, який може постраждати через підтоплення.

Загарбники вже обстрілювали місто раніше:

6 вересня — влучання по нафтобазі;

18 червня — два прильоти з постраждалими;

28 травня — завдано удару по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу;

3 квітня — обстріл цивільних об'єктів Інгулецького району;

22 березня — обстріл околиць Кривого Рогу;

10 березня — ракетний удар по аеропорту міста;

24 лютого — удар по військових складах в Центрально-міському районі міста.

Не виключено, що обстріли Кривого Рогу здійснюються і з метою психологічного тиску, адже це місто є рідним для президента України Володимира Зеленського, — пишуть автори відео з Кривого Рогу — проект «Український свідок».

Нагадаємо, що дамбу у Кривому Розі росіяни обстріляли ракетами «Кинжал» й «Іскандер». Рівень води в місцях підтоплення вдалося знизити. На дамбі рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликає мешканців низки вулиць в Інгулецькому та Центрально-міському районах міста евакуюватися. Він побоюється, що внаслідок ракетних обстрілів греблі річка Інгулець може вийти з берегів.