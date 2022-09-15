Цареву объявили подозрение - он прибыл на Киевщину с армией рф в ходе оккупации

https://racurs.ua/n174806-carevu-obyavili-podozrenie-on-pribyl-na-kievschinu-s-armiey-rf-v-hode-okkupacii.html

Ракурс

Олегу Царьову, колишньому «регіоналу», котрий намагався «дійти до Києва» разом з армією воєнних злочинців росії, Служба безпеки України повідомила про підозру. Разом з Царьовим СБУ оголосила про підозру ще двом колаборантам через їхню добровільну співпрацю з москвою.

Загалом йдеться про двох екс-нардепів від Партії регіонів — царьова та володимира олійника, а також так званого міністра закордонних справ терористичного маріонеткового утворення «днр» наталію ніконорову.

Так, 24 лютого 2022 року вони незаконно (не через пункти пропуску) перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану територію Київщини для допомоги російським окупантам. В окупованому на той час селі Катюжанка Вишгородського району вони записували інтервʼю для російських пропагандистів і розповідали про російських солдатів як про «визволителів».

Також вони у супроводі озброєних російських військових вторглися у церкву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік росії, а ще відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців.

Усіх трьох підозрюють у державній зраді та незаконному перетині державного кордону. Нагадаємо, що 15 березня царьов виклав відео, на якому він дає інтервʼю російському пропагандистському каналу RT у Катюжанці.