"Сгорел на работе" так называемый прокурор лнр - его и зама подорвали в центре Луганска

https://racurs.ua/n174828-sgorel-na-rabote-tak-nazyvaemyy-prokuror-lnr-ego-i-zama-podorvali-v-centre-luganska.html

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Оперетковий генпрокурор самопроголошеної луганської народної республіки загинув під час вибуху в будівлі так званої прокуратури у центрі Луганська.

Смерть сергія горенка та його заступниці катерини стегленко 16 вересня підтвердив пропагандистським росЗМІ голова фейкової лнр леонід пасічник.

Держагентство московитів ТАСС повідомило з посиланням на джерело, що епіцентр вибуху перебував у кабінеті генпрокурора лнр. Про це також заявив представник так званої народної міліції лнр.

Вибух стався близько 11.30, розповів Андрій Марочко. Він опублікував відео, зняте у прокуратури: на третьому поверсі будівлі видно пошкоджені вікна. За даними екстрених служб, на які посилається «Інтерфакс», у кабінеті генпрокурора спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Наразі українські офіційні джерела про загибель колаборанта не повідомляли.

сергій горенко — зрадник. Ще до 2014 був агентом російських спецслужб. Понад 20 років пропрацював в правоохоронній системі України. У 2013−2014 роках — начальник відділу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

На Донбасі це традиційно було дуже «хлібне місце». За кілька днів до повномасштабного вторгнення він демонстративно, на камеру, стріляв з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України.

Також від отриманих поранень загинула його заступниця стегленко.

Крім того, російські медіа повідомляють, що в окупованому Бердянську вбили «заступника голови міста з питань житлово-комунального господарства» олега бойка та його дружину людмилу бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення «референдуму».

16 вересня об 11.00 стався вибух у центрі окупованого Херсона. Призначена росією влада окупованої території Херсонської області заявила, що ЗСУ завдали ракетного удару по будівлі обласної адміністрації. Повідомляється, що одна людина загинула, ще кілька поранено.