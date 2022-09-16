Берлин подтвердил поставку Киеву новых РСЗО MARS и 50 бронеавтомобилей Dingo

https://racurs.ua/n174843-berlin-podtverdil-postavku-kievu-novyh-rszo-mars-i-50-broneavtomobiley-dingo.html

Ракурс

Бундесвер поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню «Mars II» та 50 броньованих автомобілів типу Dingo ATF.

У Генштабі ЗСУ увечері 16 вересня сказали, що міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на конференції Бундесверу в Берліні 2022 року офіційно повідомила про подальшу підтримку України.

Бундесвер поставить ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II із 200 ракетами в поєднанні з навчанням від Бундесверу. Бундесвер також надасть 50 броньованих автомобілів типу Dingo ATF, заявила міністр на відкритті конференції Бундесверу 2022 року.

Ламбрехт і генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Еберхард Зорн класифікували виклики, з якими зіткнулися збройні сили в переломний момент. У виступі Ламбрехт дала зрозуміти, що часи української війни вимагають нових відповідей, у тому числі й для Бундесверу.

Оскільки ми перебуваємо на переломному етапі політики безпеки. Це саме те, про що ми хочемо говорити сьогодні і завтра, — заявила міністр і додала, що Німеччина повинна переглянути свою відповідальність у світі, свою військову силу і діяти відповідно.

Девізом дводенної конференції було «Бундесвер на переломному етапі — критична оцінка під час війни в Європі».

Бронемашини Dingo ATF компанії Krauss-Maffei прийняті на озброєння Бундесверу у 2003 році.

Очільниця німецького оборонного відомства також пообіцяла найближчим часом завершити запланований так званий кільцевий обмін з Грецією. У рамках цього обміну уряд в Афінах поставить Україні 40 бойових броньованих машин піхоти радянського зразка, а натомість отримає від Німеччини 40 бойових машин піхоти Marder.

Згодом Міноборони Греції підтвердило цю оборудку.

На початку серпня міністр оборони України підтвердив надходження перших до Збройних сил України реактивних систем залпового вогню MARS II. Тоді Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню MARS II. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 з незначними доопрацюваннями.