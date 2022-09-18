Возвращение Крыма дипломатическим путем допустил Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n174875-vozvraschenie-kryma-diplomaticheskim-putem-dopustil-zelenskiy.html

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Тимчасово окупований Крим можна буде повернути не лише військовим шляхом.

Україна може повернути до свого складу анексований півострів за допомогою діалогу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом, — відповів український лідер на питання журналіста, може Україна повернути Крим до свого складу.

Глава держави висловив упевненість, що більшість українців підтримали б дипломатичне рішення щодо повернення анексованого півострова. При цьому він наголосив, що не може назвати коло осіб, які обговорюватимуть повернення Криму, і коли можуть розпочатись переговори.

Нагадаємо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язково повернеться на окупований півострів Крим, а зараз необхідно посилати сигнали своїм людям, які зараз перебувають в окупації. Глава держави додав, що місцеві жителі після звільнення Криму побачать брехню телебачення і пропаганди країни агресора.

Джерело: Reuters