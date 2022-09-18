Российские войска потеряли более 200 единиц техники. Фото: ГПСУ

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Контрнаступ Збройних сил України в Харківській області призвів до того, що російські окупанти зазнали колосальних втрат у живій силі та техніці.

Під час поспішного відступу підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту зс рф втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 18 вересня.

Також зазначається, що великих втрат зазнала й 64-та окрема мотострілецька бригада східного військового округу. Це угруповання противника втратило понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.

Тепер техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби федеральної служби безпеки росії, а військову частину готують до розформування.

Нагадаємо, 17 вересня Генеральний штаб Збройних сил України показав російську військову техніку та боєприпаси, захоплені в ході бойових дій на Харківщині. Серед трофеїв — танки, бойові машини піхоти та велика кількість боєприпасів.