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Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко
Рашисты из «Градов» обстреляли Днепропетровщину, есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n174894-rashisty-iz-gradov-obstrelyali-dnepropetrovschinu-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 18 вересня, у другій половині дня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
В результаті загинули двоє чоловіків, ще троє осіб (двоє чоловіків та жінка) отримали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, рашисти чотири рази ударили по трьох громадах району:
- Покровській;
- Червоногригорівській;
- Нікопольській.
Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів, — наголошує Резніченко.
Масштаби завданих руйнувань уточнюються.
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