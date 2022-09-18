Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

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Ракурс

Російські війська сьогодні, 18 вересня, у другій половині дня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

В результаті загинули двоє чоловіків, ще троє осіб (двоє чоловіків та жінка) отримали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, рашисти чотири рази ударили по трьох громадах району:

Покровській;

Червоногригорівській;

Нікопольській.

Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів, — наголошує Резніченко.

Масштаби завданих руйнувань уточнюються.