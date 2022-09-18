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Ракурс
Зимове місто, фото: Mildjourney

На Луганщині взимку вижити у розбитих містах буде майже неможливо — Гайдай

18 вер 2022, 18:55
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Розбиті міста Луганщини опалювальний сезон не переживуть.





Про це у своєму Telegram-каналі заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії — неможливо. Рашисти для цього нічого не зробили, — наголошує Гайдай. — Збережені будинки в містах зима доб‘є, після впливу низької температури їх відновити буде неможливо.

На його думку, жителі міст здебільшого намагатимуться виїхати в сільську місцевість і зимувати в покинутих будинках.

Звичайно, що будуть ті, хто залишиться в містах, але ми можемо втратити зелений масив. Для опалювання будівель будуть використовувати виключно дрова, але приносити їх з лісу небезпечно через мінування, тому будуть рубати парки та дерева у дворах, — наголошує Гайдай.

Джерело: Ракурс


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