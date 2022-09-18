Зимове місто, фото: Mildjourney

https://racurs.ua/ua/n174893-na-luganschyni-vzymku-vyjyty-u-rozbytyh-mistah-bude-mayje-nerealno-gayday.html

Ракурс

Розбиті міста Луганщини опалювальний сезон не переживуть.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії — неможливо. Рашисти для цього нічого не зробили, — наголошує Гайдай. — Збережені будинки в містах зима доб‘є, після впливу низької температури їх відновити буде неможливо.

На його думку, жителі міст здебільшого намагатимуться виїхати в сільську місцевість і зимувати в покинутих будинках.