На Луганщині взимку вижити у розбитих містах буде майже неможливо — Гайдайhttps://racurs.ua/ua/n174893-na-luganschyni-vzymku-vyjyty-u-rozbytyh-mistah-bude-mayje-nerealno-gayday.htmlРакурс
Розбиті міста Луганщини опалювальний сезон не переживуть.
Про це у своєму Telegram-каналі заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії — неможливо. Рашисти для цього нічого не зробили, — наголошує Гайдай. — Збережені будинки в містах зима доб‘є, після впливу низької температури їх відновити буде неможливо.
На його думку, жителі міст здебільшого намагатимуться виїхати в сільську місцевість і зимувати в покинутих будинках.
Звичайно, що будуть ті, хто залишиться в містах, але ми можемо втратити зелений масив. Для опалювання будівель будуть використовувати виключно дрова, але приносити їх з лісу небезпечно через мінування, тому будуть рубати парки та дерева у дворах, — наголошує Гайдай.