США в лучшей форме, чем кто-либо еще, у путина ничего не получится - Байден

росії не вдасться змінити позицію США щодо України за допомогою енергоносіїв, Вашингтон підтримуватиме Київ, скільки буде потрібно.

По це заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю CBS.

Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо росія, — наголосив Байден.

Він також зазначив, що розвиток ситуації в Україні показав: росія не має такої компетенції і можливостей, «як думали багато хто», а Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні «навряд чи можна вважати перемогою» Києва.

Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, — запевнив президент США.

Байден зазначив, що український народ платить надзвичайно високу ціну, і «ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога».

Раніше Джо Байден прокоментував успіхи Збройних сил України. Американський лідер зауважив, що українські воїни досягли «значного прогресу», проте наразі ще зарано говорити, наскільки незворотнім є розвиток подій в Україні.