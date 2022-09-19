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Ракурс
McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве с 20 сентября

McDonald’s объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве с 20 сентября

19 сен 2022, 10:21
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20 вересня в Києві відриваються перші три ресторани McDonald’s. Заклади працюватимуть поки тільки на доставку, а зали запрацюють у жовтні.





У прес-релізі компанії розповіли, що першими запрацюють McDelivery у ресторанах Києва на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7 та на проспекті Гагаріна, 2а.

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а далі поступово відкриватимуться решта ресторанів у столиці.

Поки що отримати замовлення можна буде лише через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s по доставці компанія Glovo.

Але вже на початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою «Макдрайв» та експрес-вікнами.

Ресторани працюватимуть з 9.00 до 21.00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги.

Источник: Ракурс


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