McDonald's оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві з 20 вересня

https://racurs.ua/ua/n174908-mcdonald-s-ogolosyv-pro-vidkryttya-pershyh-troh-restoraniv-u-kyievi-z-20-veresnya.html

Ракурс

20 вересня в Києві відриваються перші три ресторани McDonald’s. Заклади працюватимуть поки тільки на доставку, а зали запрацюють у жовтні.

У прес-релізі компанії розповіли, що першими запрацюють McDelivery у ресторанах Києва на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7 та на проспекті Гагаріна, 2а.

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а далі поступово відкриватимуться решта ресторанів у столиці.

Поки що отримати замовлення можна буде лише через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s по доставці компанія Glovo.

Але вже на початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою «Макдрайв» та експрес-вікнами.

Ресторани працюватимуть з 9.00 до 21.00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги.