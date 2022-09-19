Германия передала ВСУ реактивные системы Mars II и бронетранспортеры Dingo

Бронетранспортеры Dingo. Фото: warfor.me

https://racurs.ua/n174926-germaniya-peredala-vsu-reaktivnye-sistemy-mars-ii-i-bronetransportery-dingo.html

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Військову техніку для України передала Німеччина.

Українська армія отримала дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Також Берлін пообіцяв запустити навчальні проекти для бійців Збройних сил України. Про це Міністерство оборони Федеративної Республіки Німеччина повідомило в Twitter.

Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет, — наголосили у відомстві.

Як відомо, снаряд РСЗВ Mars II здатний пробити броню завтовшки до 140 мм. Вага цієї ракети становить 107 кг, а дальність польоту — 40 км.

А бронетранспортер Dingo — спеціальна озброєна машина, яку використовують для патрулювання і розвідки. Німеччина має понад 500 таких автівок у різних модифікаціях. Бронемашини Dingo ATF компанії Krauss-Maffei прийняті на озброєння Бундесверу у 2003 році.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Німеччини пообіцяли найближчим часом завершити запланований так званий кільцевий обмін з Грецією. У рамках цього обміну уряд в Афінах поставить Україні 40 бойових броньованих машин піхоти радянського зразка, а натомість отримає від Німеччини 40 бойових машин піхоти Marder.