Боевик ОРДЛО рассказал, как пешком убегал от ВСУ. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/n174932-boeviki-ordlo-bejali-iz-harkovskoy-oblasti-peshkom-perehvachennyy-razgovor.html

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Контрнаступ Збройних сил України в Харківській області змусив окупантів поспішно відступати з їхніх позицій.

Зокрема, бойовики з так званих Луганської народної республіки та Донецької народної республіки були змушені відступати з регіону пішки. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій. Про це йдеться в перехопленій розмові противника, яку 19 вересня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загарбник у перехопленій розмові з дівчиною обговорював перебіг відступу окупантів й заявляв, що «бійцям» доводилося тікати пішки. А дівчина наполягала на тому, що російське командування хвалькувато заявляло про вивезення солдатів із позицій. За словами дівчини, для близьких окупантів створили чат з командуванням, у якому можна ставити їм запитання.

Сам бойовик зізнався, що розчарований станом російської військової техніки.

Я подивився, що таке техніка, і що з нею трапляється, — розповів він.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони заявляли, що після початку контрнаступу ЗСУ війська країни-агресора намагалися чинити спротив, але зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Крім того, росіяни тікали дезорганізовано — відбирали у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових рф змушені були йти пішки.