Военнослужащих с тремя и более детьми до 18 лет освободят от службы на время военного положения

https://racurs.ua/n174954-voennoslujaschih-s-tremya-i-bolee-detmi-do-18-let-osvobodyat-ot-slujby-na-vremya-voennogo-polojeniya.html

Ракурс

Військовослужбовців з трьома та більше дітьми віком до 18 років звільнять від служби на час воєнного стану.

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Тепер сімейні обставини є додатковою підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Парламент прийняв в цілому закон № 7678 щодо віднесення до підстав звільнення з військової служби наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років (за 331 голос).

Тобто віднині, якщо чоловіка було мобілізовано і після цього у нього народилася третя дитина — значить він матиме право на демобілізацію.

Інші новини з Ради: парламент 20 вересня прийняв за основу (перше читання) закон № 7687 про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (за 305 голосів).

Парламент у першому читанні ухвалив, як бронювати військовозобовʼязаних чоловіків під час мобілізації. Ось кого можна забронювати: