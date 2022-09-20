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Військовослужбовців з трьома та більше дітьми віком до 18 років звільнять від служби на час воєнного стану

Військовослужбовців з трьома та більше дітьми віком до 18 років звільнять від служби на час воєнного стану

20 вер 2022, 17:08
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Військовослужбовців з трьома та більше дітьми віком до 18 років звільнять від служби на час воєнного стану.





Відповідні зміни внесено до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Тепер сімейні обставини є додатковою підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Парламент прийняв в цілому закон № 7678 щодо віднесення до підстав звільнення з військової служби наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років (за 331 голос).

Тобто віднині, якщо чоловіка було мобілізовано і після цього у нього народилася третя дитина — значить він матиме право на демобілізацію.

Інші новини з Ради: парламент 20 вересня прийняв за основу (перше читання) закон № 7687 про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (за 305 голосів).

Парламент у першому читанні ухвалив, як бронювати військовозобовʼязаних чоловіків під час мобілізації. Ось кого можна забронювати:

  • чоловіків, які працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування;
  • у компаніях, які виробляють товари, виконують роботи чи надають послуги оборонного призначення для української армії;
  • у компаніях, які виконують мобілізаційні завдання чи замовлення;
  • у компаніях, які є критично важливими для економіки та які забезпечують життєдіяльність цивільного населення.

Джерело: Ракурс


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