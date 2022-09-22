Мобилизация только компенсирует потери россиян в Украине — ISWhttps://racurs.ua/n175005-mobilizaciya-tolko-kompensiruet-poteri-rossiyan-v-ukraine-isw.htmlРакурс
На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оголошена путіним мобілізація навряд чи зможе радикально змінити ситуацію для росії.
Аналітики вважають, що мобілізації може бути достатньо лише для того, щоб підтримувати чисельність російських військ в Україні на нинішньому рівні, компенсуючи втрати. І навіть це не факт. Крім того, солдатів-строковиків у російській армії навчають спочатку погано, а після звільнення в запас їхньою підготовкою зовсім ніхто не займається.
Рішення володимира путіна мобілізувати 300 тис. резервістів, погроза ядерною зброєю та планом з анексії областей України показують, наскільки погано для росії йде війна. Найближчим часом це навряд чи зупинить український наступ чи вплине на ситуацію на полі бою, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на військових та політичних аналітиків.
Це останній кидок світлошумової гранати. Це свідчить про слабкість, — сказав маршал авіації Королівських ВПС у відставці Едвард Стрінгер.
За його словами, у своєму нинішньому стані російські збройні сили не здатні прийняти, навчити та розгорнути сотні тисяч новобранців. Мобілізовані солдати, хоч і допомагають росії зміцнювати її оборону, вони не є вмотивованими бійцями.
Видання нагадує, що в СРСР існувала система резервних військових об'єктів, резервних навчальних частин, запасів зброї та спорядження для забезпечення можливості мобілізації, але в росії цього мало.
За словами експерта Інституту зовнішньополітичних досліджень Роба Лі, найкращим результатом від недавніх рішень путіна буде заборона на звільнення військових-контрактників та дозвіл на розгортання призовників після анексії окупованих територій.
Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк також вважає мобілізацію в росії «програшним варіантом»:
Російська федерація не має чим їх озброїти, у неї немає офіцерів, немає техніки, — зазначив екс-міністр і додав, що російська армія в Україні виснажена, і з новим призовом ситуація суттєво не зміниться.
Проте, пише видання, розгортання новобранців, хоч би якими погано екіпірованими і ненавченими вони були, може допомогти стабілізувати російські лінії фронту в найближчі місяці, особливо з настанням зими, і ускладнити наступальні операції українських військових.