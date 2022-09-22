Мобілізація тільки компенсує втрати росіян в Україні - ISW

https://racurs.ua/ua/n175005-mobilizaciya-tilky-kompensuie-vtraty-rosiyan-v-ukrayini-isw.html

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На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оголошена путіним мобілізація навряд чи зможе радикально змінити ситуацію для росії.

Аналітики вважають, що мобілізації може бути достатньо лише для того, щоб підтримувати чисельність російських військ в Україні на нинішньому рівні, компенсуючи втрати. І навіть це не факт. Крім того, солдатів-строковиків у російській армії навчають спочатку погано, а після звільнення в запас їхньою підготовкою зовсім ніхто не займається.

Рішення володимира путіна мобілізувати 300 тис. резервістів, погроза ядерною зброєю та планом з анексії областей України показують, наскільки погано для росії йде війна. Найближчим часом це навряд чи зупинить український наступ чи вплине на ситуацію на полі бою, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на військових та політичних аналітиків.