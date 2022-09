У ЄС домовилися вдарити новими санкціями по росії і дати Україні більше зброї

Міністри закордонних справ ЄС домовилися про збільшення поставок зброї Україні та нові санкції проти РФ.

Крім того, як пише Reuters із посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля, є рішення збільшити постачання зброї Україні. Консультації з країнами-членами щодо нового (вже восьмого) пакета почнуться вже в п’ятницю, написала Politico.

Очільники дипломатії країн ЄС у Нью-Йорку домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на «більш значущі сектори російської економіки» і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні.

Міністри проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

Боррель у Нью-Йорку заявив, що заява путіна про анексію українських територій та погрози ядерною зброєю свідчать про паніку та відчай.

Він також сказав, що восьмий пакет санкцій проти рф буде впливати на «більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні».

I convened this evening an ad-hoc meeting of EU Foreign Ministers



We decided to bring forward as soon as possible additional restrictive measures against Russia in coordination with partners



We will continue to support #Ukraine's efforts through provision of military equipment pic.twitter.com/4jTNuXAh3s