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ЄС не узгодив пакет санкцій проти рф, спрямований проти її «тіньового флоту»
ЄС не узгодив пакет санкцій проти рф, спрямований проти її «тіньового флоту»https://racurs.ua/ua/n201909-ies-ne-uzgodyv-paket-sankciy-proty-rf-spryamovanyy-proty-yiyi-tinovogo-flotu.htmlРакурс
Посли ЄС не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти росії.
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Reuters пише, що у ньому очікуються санкції щодо танкерів, які перевозять російську нафту.
Ухвалення пакета заблокували через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям, щоб вони вивели інвестицій з росії. Члени ЄС повернуться до пакета згодом.
В рамках пакета обговорювалось продовження винятку ЄС, що дозволяє Чехії далі імпортувати дизельне пальне та інші продукти, отримані з російської нафти й вироблені на словацькому нафтопереробному заводі. Хоча Чехія не прагне продовження дозволу, до цього закликає Словаччина.
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