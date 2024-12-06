ЄС не узгодив пакет санкцій проти рф, спрямований проти її «тіньового флоту»

https://racurs.ua/ua/n201909-ies-ne-uzgodyv-paket-sankciy-proty-rf-spryamovanyy-proty-yiyi-tinovogo-flotu.html

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Посли ЄС не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти росії.

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Reuters пише, що у ньому очікуються санкції щодо танкерів, які перевозять російську нафту.

Ухвалення пакета заблокували через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям, щоб вони вивели інвестицій з росії. Члени ЄС повернуться до пакета згодом.

В рамках пакета обговорювалось продовження винятку ЄС, що дозволяє Чехії далі імпортувати дизельне пальне та інші продукти, отримані з російської нафти й вироблені на словацькому нафтопереробному заводі. Хоча Чехія не прагне продовження дозволу, до цього закликає Словаччина.