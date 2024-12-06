ЕС не согласовал пакет санкций против рф, направленный против ее «теневого флота»

ЕС не согласовал пакет санкций против рф, направленный против ее «теневого флота»

https://racurs.ua/n201909-es-ne-soglasoval-paket-sankciy-protiv-rf-napravlennyy-protiv-ee-tenevogo-flota.html

6 дек 2024, 18:41 999

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