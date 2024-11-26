росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз, - розслідування

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росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз.

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У розслідуванні УП МИхайло Ткач розповів, що на третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну цілком очевидною стає бутафорність санкцій цивілізованого світу.

Ткач показав, як на рейді Чорного моря здійснили перевалку нафти декілька танкерів. Вони стояли у морі поблизу румунської Констаци та болгарського Бургаса. Танкери з російською пропискою перекачували нафту у судна, що ходять під прапорами третіх країн і нафта з них потрапляла на митну територію ЄС.

росія — це країна бензоколонка і левову частку її бюджету забезпечують гроші від «чорного золота». Саме нафта забезпечує спроможність рф продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну.

Військовий бюджет країни-агресора на 2024 рік становив близько 112 мільярдів доларів і на 2025 рік його буде збільшено. За інформацією Bloomberg, витрати за статтями на національну оборону та внутрішню безпеку збільшаться майже на третину до 142 млрд дол.

Такий невтішний для цивілізованого світу стан справ пояснюється тим, що попри всі паперові обмеження і заборони по факту мільйони тонн російської нафти продовжують текти прямісінько в Європейський Союз.

За інформацією Financial Times, за перший рік повномасштабного вторгнення ЄС заплатив Росії близько 140 мільярдів євро за нафту і газ, що більше ніж ЄС надав Україні у якості допомоги за два роки. Близько 80 з цих 140 мільярдів — це нафта.