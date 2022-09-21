Кількість мобілізованих росіян під час першої хвилі спрогнозували в МВС

Кількість мобілізованих росіян спрогнозували в МВС. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n174982-kilkist-mobilizovanyh-rosiyan-pid-chas-pershoyi-hvyli-sprognozuvaly-v-mvs.html

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Перша хвиля часткової мобілізації в росії дозволить окупантам зібрати максимум 40−50 тис. військових.

Заява російського міністра шойгу про 300 тис. мобілізованих не означає, що вже найближчим часом така кількість росіян вже буде на передовій. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив в ефірі національного телемарафону.

Ми повинні розуміти, що ця мобілізація (300 тис. резервістів) не означає, що завтра всі вони з’являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40−50 тис., — зазначив він.

Денисенко також припустив, що російське командування не зможе зібрати більшу кількість «вояків» під час першої хвилі, бо у ворога поки не має можливості знайти екіпірування та навчити мобілізованих, аби посилитися ними на фронті.

За словами радника міністра, цією мобілізацією путін намагається стабілізувати лінію фронту й не дати можливості ЗСУ рухатися вперед.

Нагадаємо, 21 вересня президент російської федерації володимир путін оголосив у своїй країні початок часткової мобілізації. Диктатор вже підписав відповідний указ, а мобілізаційні заходи стартують вже сьогодні. На фронт планують відправити 300 тис. резервістів. У росії вже розпочалася паніка через мобілізацію, люди хочуть масово виїжджати з території країни-агресора.