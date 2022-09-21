Бронеавтомобілі LMV. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n174981-biyci-zsu-pokazaly-yak-vouut-norvezki-broneavtomobili-lmv-video.html

Ракурс

Броньовані патрульні автомобілі IVECO LAV III вже використовуються українськими військовими на фронті.

Українські десантники наголошують, що ці машини швидкі та безпечні, бо мають міцну бронекапсулу для захисту життя й здоров’я екіпажу. Броньовики вже побували на передовій та добре зарекомендували себе. Хороша броня й маневреність дозволяють швидко й ефективно виконувати різноманітні завдання у ході бойових дій. Про це 21 вересня Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило в Facebook.

Цей бронеавтомобіль оснащений дистанційно керованою кулеметною установкою, яка розташована на даху. Нею можна керувати за допомогою двох джойстиків та монітора, на який виводиться зображення з відеокамери та інших оптичних приладів блоку, який розміщений на установці.

Як відомо, Iveco LMV — армійський багатоцільовий позашляховик із броньованим корпусом. Маса машини в базовій комплектації становить 7 т, максимальна швидкість — 130 км/год, запас ходу — 600 км. Основним озброєнням є великокаліберний кулемет M2 Browning калібру 12,7 мм.

Станом на 2016 рік у Збройних силах Норвегії було 170 автомобілів IVECO LAV у різних варіантах.

Нагадаємо, у липні Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Ці транспортні засоби належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані.