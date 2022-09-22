Китай, Иран и россия проведут совместные военные учения - Bloomberg

https://racurs.ua/n175023-kitay-iran-i-rossiya-provedut-sovmestnye-voennye-ucheniya-bloomberg.html

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Китай, Іран та росія восени проведуть спільні військово-морські навчання на території північної частини Індійського океану. Про це пише американське видання Bloomberg.

Як вказав начальник штабу Ірану Мохаммад Багері іранським ЗМІ, долучитися до навчань можуть нібито Оман та Пакистан.

Восени москва, її союзник Тегеран та Пекін проведуть спільні військово-морські маневри. Раніше три країни вже співпрацювали у сфері оборони — з грудня 2019 року їхні армії працюють разом «задля усунення загроз у регіоні».

Північ Індійського океану тягнеться до Перської затоки та Ормузької протоки, ключового водного шляху для експорту нафти на світові ринки. Зауважимо, що Іран залишається під широкомасштабними санкціями США через ядерну програму. Проте режим Тегерана розробляє ракетну програму і програму щодо бойових безпілотників, які зараз постачаються кремлю для війни проти України.