В закрытом пункте указа путина говорится о мобилизации миллиона человек

https://racurs.ua/n175020-v-zakrytom-punkte-ukaza-putina-govoritsya-o-mobilizacii-milliona-chelovek.html

Ракурс

У сьомому пункті указу президента росії володимира путіна про мобілізацію (під грифом «для службового користування») зазначено, що в армію можуть призвати до мільйона осіб.

Про це повідомляє «Новая газета». Європа" з посиланням на джерело в адміністрації президента росії.

Кілька разів цифру коригували, і врешті-решт зупинилися на мільйоні, — розповіло джерело.

Співрозмовник видання в адміністрації президента рф наголошує, що спочатку хотіли занести під гриф «для службового користування» весь текст указу, але згодом засекретили лише один пункт.

Згодом речник путіна пєсков спростував цю новину російського опозиційного видання.

Напередодні на сайті порталу правової інформації опублікували указ про запровадження в росії «часткової мобілізації». Сьомий пункт указу було позначено фразою «для службового користування».

Пізніше речник президента рф дмитро пєсков заявив, що в цьому пункті йдеться про кількість резервістів, яких можуть призвати на військову службу.

Міністр війни терористичної федерації сергій шойгу анонсував мобілізацію 300 тис. осіб.

«Ракурс» писав, що у Москві затриманим на акціях проти мобілізації вручили повістки у військкомати.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оголошена путіним мобілізація навряд чи зможе радикально змінити ситуацію для росії.