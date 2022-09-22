В Москве задержанным на акциях против мобилизации вручили повестки в военкоматы

https://racurs.ua/n175006-v-moskve-zaderjannym-na-akciyah-protiv-mobilizacii-vruchili-povestki-v-voenkomaty.html

Ракурс

У Москві в кількох відділах поліції затриманим на акції проти мобілізації, що відбулася 21 вересня, вручили повістки у військкомати.

Про це затримані розповіли правозахисному проекту ОВС-Інфо.

Повістки вручили затриманим у відділках поліції у районах Соколина гора, Любліно, Ізмайлово, Південне Тушино, Гагаринське та Проспект Вернадського.

Дружина одного із затриманих розповіла «Медіазоні», що її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар.

На відео вони знімали, як вони вручають йому повістку і говорили, що він не може не прийняти її, тому що він громадянин російської федерації і зобов’язаний з’явитися завтра до комісаріату, — повідомила вона.

У відділок поліції району Марфіно приходила людина в цивільному, заявивши що вручатиме повістки. Чи отримав хтось із затриманих там зобов’язань про явку у військкомат, не уточнюється. Щонайменше одному із затриманих, повідомляють правозахисники, погрожували кримінальною справою через відмову підписати повістку.

Нагадаємо, 21 вересня президент росії володимир путін оголосив у своїй недокраїні мобілізацію. Після цього по всій рф відбулися акції протесту. За даними «ОВД-Інфо» до ранку 22 вересня, у 38 російських містах було затримано понад 1 тис. 313 людей. Найбільше затриманих у Петербурзі (478 осіб) та Москві (536 осіб).

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