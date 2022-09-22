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Нацгвардеец сбил Ми-8 россиян из ПЗРК «Игла»
Нацгвардеец сбил Ми-8 россиян из ПЗРК «Игла» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175026-nacgvardeec-sbil-mi-8-rossiyan-iz-pzrk-igla-video.htmlРакурс
Військовослужбовець Національної гвардії України на Запорізькому напрямку сьогодні збив російський гелікоптер Мі-8 за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».
Про це 22 вересня повідомляє прес-служба Нацгвардії у Фейсбук.
22 вересня 2022 року військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла». Наші захисники впевнено продовжують нищити ворога на всіх напрямках та звільняти українські землі. Смерть російським окупантам! — йдеться у повідомлення захисників України.
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