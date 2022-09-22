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Нацгвардеец сбил Ми-8 россиян из ПЗРК «Игла»

Нацгвардеец сбил Ми-8 россиян из ПЗРК «Игла» (ВИДЕО)

22 сен 2022, 17:58
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Військовослужбовець Національної гвардії України на Запорізькому напрямку сьогодні збив російський гелікоптер Мі-8 за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».





Про це 22 вересня повідомляє прес-служба Нацгвардії у Фейсбук.

22 вересня 2022 року військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла». Наші захисники впевнено продовжують нищити ворога на всіх напрямках та звільняти українські землі. Смерть російським окупантам! — йдеться у повідомлення захисників України.

Источник: Ракурс


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