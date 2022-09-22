Нацгвардеец сбил Ми-8 россиян из ПЗРК «Игла»

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Військовослужбовець Національної гвардії України на Запорізькому напрямку сьогодні збив російський гелікоптер Мі-8 за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

Про це 22 вересня повідомляє прес-служба Нацгвардії у Фейсбук.