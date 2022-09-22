Нацгвардієць збив Мі-8 росіян з ПЗРК «Ігла»

https://racurs.ua/ua/n175026-nacgvardiiec-zbyv-mi-8-rosiyan-z-pzrk-igla-video.html

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Військовослужбовець Національної гвардії України на Запорізькому напрямку сьогодні збив російський гелікоптер Мі-8 за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

Про це 22 вересня повідомляє прес-служба Нацгвардії у Фейсбук.