ВСУ освободили село на левом берегу Оскола и вернули контроль над позициями возле Бахмута

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Українські Сили оборони в Донецькій області звільнили село Яцьківка та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту.

Про це у п’ятницю, 23 вересня, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За словами Громова, наші воїни встановили повний контроль над селом Яцьківка, яке розташоване східніше Ізюма в Краматорському районі Донеччини — це лівий берег Осколу.

В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка, — заявив Громов.

Він сказав, що ситуація на Бахмутському напрямку є складною, однак контрольованою. Російські військові продовжують обстріли й намагаються відтіснити наших воїнів.

Як відзначив Громов, окупанти планують оточити Бахмут, однак ЗСУ тримають оборону. Водночас нашим героям вдалося відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмута.

Тим часом керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк заявила про «запеклі бої» на півдні України.