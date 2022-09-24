Разоблачены очередные российские агенты, фото: СБУ

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Ракурс

У Дніпрі викрили поплічника рашистів, який працював на ворога, перебуваючи за ґратами в одній із виправних установ.

Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що зловмисник за допомогою прихованого мобільного телефону отримував від своїх спільників на волі геолокацію українських блокпостів. Відповідні дані він передавав представникам російських спецслужб, котрі завербували його через зв’язки у кримінальних колах.

За такі свої дії зловмисник сподівався вийти на волю й отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення ворогом регіону.

Для комунікації ворог використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, а розвіддані отримував у вигляді відміток на електронних картах з фото- та відеофіксацією об'єктів, — зазначають в СБУ.

Ще двох російських агентів викрили на Донеччині. Вони передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, зокрема розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.

Інформатори були завербовані представниками фсб після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб рф потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово «афішували» серед оточуючих, — зазначають у СБУ.

Вказані зловмисники діяли за вказівками «зв'язкових» з так званої «мдб днр», які у подальшому доповідали своїм російським кураторам. Обох агентів затримали у Покровську на спробі передачі розвідінформації окупантам.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.