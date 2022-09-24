Полковник российской полиции Александр Науменко стоит за пытками украинцев в Херсоне, фото: СБУ

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СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

Це заступник начальника управління росгвардії по Ростовській області — полковник поліції Олександр Науменко із позивним «Альфа». Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє пре-служба СБУ.

За даними спецслужби, Науменко з березня керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні.

За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном, — зазначають в СБУ.

Зокрема, встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Тоді серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами, — зазначають в СБУ.

Наразі Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.