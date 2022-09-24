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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Уничтоженная зенитка подожгла склад боекомплекта россиян (ВИДЕО)

24 сен 2022, 13:16
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Українські військові влучним пострілом знищили зенітну установку рашистів, вогонь від якої перекинувся на розташований поряд склад боєкомплекту.





Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 24 вересня, опублікувала 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.

От і цього разу нападникам не вдалося провести обстріл позицій наших військ. Влучний постріл — і російська зенітна установка ЗУ-23−2 на базі автомобіля «Зіл-131» палає як скирта соломи, — вказано в описі відео.

Зазначається, що водій палаючої зенітки почав утікати в сторону можливої допомоги, чим завдав рашистам ще більшого клопоту — в результаті вогонь перекинувся на ворожий склад БК.

Источник: Ракурс


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