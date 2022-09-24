Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n175080-unichtojennaya-zenitka-podojgla-sklad-boekomplekta-rossiyan-video.html

Ракурс

Українські військові влучним пострілом знищили зенітну установку рашистів, вогонь від якої перекинувся на розташований поряд склад боєкомплекту.

Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 24 вересня, опублікувала 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.

От і цього разу нападникам не вдалося провести обстріл позицій наших військ. Влучний постріл — і російська зенітна установка ЗУ-23−2 на базі автомобіля «Зіл-131» палає як скирта соломи, — вказано в описі відео.

Зазначається, що водій палаючої зенітки почав утікати в сторону можливої допомоги, чим завдав рашистам ще більшого клопоту — в результаті вогонь перекинувся на ворожий склад БК.