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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Уничтоженная зенитка подожгла склад боекомплекта россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175080-unichtojennaya-zenitka-podojgla-sklad-boekomplekta-rossiyan-video.htmlРакурс
Українські військові влучним пострілом знищили зенітну установку рашистів, вогонь від якої перекинувся на розташований поряд склад боєкомплекту.
Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 24 вересня, опублікувала 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
От і цього разу нападникам не вдалося провести обстріл позицій наших військ. Влучний постріл — і російська зенітна установка ЗУ-23−2 на базі автомобіля «Зіл-131» палає як скирта соломи, — вказано в описі відео.
Зазначається, що водій палаючої зенітки почав утікати в сторону можливої допомоги, чим завдав рашистам ще більшого клопоту — в результаті вогонь перекинувся на ворожий склад БК.
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