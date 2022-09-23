Зенитчики впервые сбили иранский ударный дрон Mohajer-6

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Ракурс

Уперше в Україні військові збили багатоцільовий ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6, який призначений для розвідки та вогневого ураження.

Командування Повітряних сил 23 вересня опублікувало відео зі збитим БПЛА, який плаває у Чорному морі.

Безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва цього БПЛА — 2017 рік.

Mohajer-6 (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість — 200 км/год, тривалість польоту. 12 годин і максимальну висоту польоту 5,4 км.

23 вересня Повітряні сили відзвітували про збиття шести дронів-камікадзе, які продоав агресору Іран. Атаки цих БПЛА фіксуються вже упродовж кількох тижнів, сьогодні росія вдарила ними по Одесі.

13 серпня Збройні сили України вперше збили іранський ударний БПЛА Shahed-136 («Шахід»).

Наприкінці 2021 року Іран продемонстрував можливість залпового пуску цих баражуючих боєприпасів із пускової установки, що замаскована під контейнер вантажного авто.

Точних характеристик іранського Shahed-136 немає, але на Заході припускають, що їхня ефективна дальність дії може досягати до 2 тис. км.

Раніше командувач Корпусу вартових ісламської революції (армія Ірана) фактично підтвердив, що Іран постачає рф зброю.

Росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані наприкінці липня, і тепер США вважають, що росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed — Shahed-129 і Shahed-191 — ймовірно, для використання у війні в Україні.