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Ракурс
Зеленский поручил МИД отреагировать на помощь россии со стороны Ирана

Зеленский поручил МИД отреагировать на помощь россии со стороны Ирана

23 сен 2022, 20:11
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Зеленський доручив Кулебі відреагувати на допомогу росії з боку Ірану.





Прес-секретар президента Сергій Никифоров написав у Фейсбук, що дані розвідки та повідомлення у ЗМІ щодо використання російськими військами озброєння іранського виробництва остаточно підтвердилися на полі бою.

Він додав, що допомога Ірану росії озброєнням є кроками Тегерану проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також проти життя наших громадян, хоча раніше Тегеран запевняв про свою нейтральність і готовність бути посередником між Києвом та Москвою.

Речник Зеленського не уточнив, про яку саме зброю йдеться, але сьогодні Повітряні сили відзвітували про збиття шести дронів-камікадзе, які продоав агресору Іран. Атаки цих БПЛА фіксуються вже упродовж кількох тижнів, сьогодні росія вдарила ними по Одесі.

13 серпня Збройні сили України вперше збили іранський ударний БПЛА Shahed-136 («Шахід»).

Наприкінці 2021 року Іран продемонстрував можливість залпового пуску цих баражуючих боєприпасів із пускової установки, що замаскована під контейнер вантажного авто.

Точних характеристик іранського Shahed-136 немає, але на Заході припускають, що їхня ефективна дальність дії може досягати до 2 тис. км.

Раніше командувач Корпусу вартових ісламської революції (армія Ірана) фактично підтвердив, що Іран постачає рф зброю.

Росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані наприкінці липня, і тепер США вважають, що росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed — Shahed-129 і Shahed-191 — ймовірно, для використання у війні в Україні.

Обидва типи БПЛА, або безпілотних літальних апаратів, здатні нести високоточні боєприпаси та можуть використовуватися для спостереження. За словами офіційних осіб, російські оператори все ще тренуються на безпілотниках в Ірані, і США вважають, що росія має намір імпортувати сотні з них, щоб використовувати їх для атак «повітря-поверхня», радіоелектронної боротьби та цілевказування в Україні.

Поява іранських безпілотників, які також можуть використовуватися для розвідки, може мати значний вплив на поле бою, оскільки рф прагне зменшити вплив ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), які США та їхні союзники надали Україні.

Источник: Ракурс


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