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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Знищена зенітка підпалила склад боєкомплекту росіян (ВІДЕО)

24 вер 2022, 13:16
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Українські військові влучним пострілом знищили зенітну установку рашистів, вогонь від якої перекинувся на розташований поряд склад боєкомплекту.





Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 24 вересня, опублікувала 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.

От і цього разу нападникам не вдалося провести обстріл позицій наших військ. Влучний постріл — і російська зенітна установка ЗУ-23−2 на базі автомобіля «Зіл-131» палає як скирта соломи, — вказано в описі відео.

Зазначається, що водій палаючої зенітки почав утікати в сторону можливої допомоги, чим завдав рашистам ще більшого клопоту — в результаті вогонь перекинувся на ворожий склад БК.

Джерело: Ракурс


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