Владимир Путин, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n175079-putin-zapretil-rossiyanam-otstupat-iz-hersona-new-york-times.html

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Російський диктатор володимир путін відкинув прохання своїх польових командирів, котрі закликають відвести війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

Хоча такий відступ дозволив би зберегти техніку та життя солдатів, для російського диктатора це стало б ще одним публічним визнанням невдач та другою великою перемогою України за місяць. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Відмова путіна відступити військові з Херсона також призвела до зниження морального духу серед російських військ, які були здебільшого відрізані від своїх ліній постачання, і які, схоже, вважають, що можуть залишитися в безвиході проти українських сил, — наголошує видання.

Зазначається, що останніми тижнями путін більш безпосередньо включився в стратегічне планування війни проти України. Стверджується, що путін зосереджений на перемозі за будь-яку ціну і каже командирам, що стратегічні рішення на місцях має ухвалювати особисто він.

Зокрема, він також висловив сумнів щодо зусиль зі зміцнення оборони рашистів на північному сході біля річки Оскіл, куди український контрнаступ відкинув їх цього місяця — путін виступає проти відступу в цьому місці, бо не хоче віддавати українському керівництву щось, що має вигляд перемоги.

За інформацією американських офіційних осіб, самі російські офіцери розділилися у поглядах стосовно того, як реагувати на українські контрнаступи:

деякі з них вважають, що їм слід жорстко відмовитися від директив путіна, перш ніж українці прорвуть їхні нинішні лінії оборони;

інші вважають, що вони можуть виконувати вказівки диктатора.

Джерело: New York Times