Уничтожение российских «Орланов», скриншот видео

https://racurs.ua/n175083-ukrainskie-razvedchiki-unichtojili-vajnyy-kompleks-rossiyskih-bpla-video.html

Ракурс

Українські розвідники з 92-ї механізованої бригади знищила комплекс з російськими безпілотниками «Орлан-10», котрий було виявлено далеко в тилу під Куп’янськом.

Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Весь комплекс було знищено, «Орлани» згоріли разом з розрахунками у машинах. В такій машині за штатом має бути 4 «Орлани», — зазначає Бутусов.

Журналіст наголошує, що знищення комплексу цих безпілотників є важливим успіхом захисників України, оскільки «Орлани» для росіян — це основна система коригування вогню артилерії.