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Ракурс
Знищення російських «Орланів», скріншот відео

Українські розвідники знищили важливий комплекс російських БПЛА (ВІДЕО)

24 вер 2022, 14:53
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Українські розвідники з 92-ї механізованої бригади знищила комплекс з російськими безпілотниками «Орлан-10», котрий було виявлено далеко в тилу під Куп’янськом.





Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Весь комплекс було знищено, «Орлани» згоріли разом з розрахунками у машинах. В такій машині за штатом має бути 4 «Орлани», — зазначає Бутусов.

Журналіст наголошує, що знищення комплексу цих безпілотників є важливим успіхом захисників України, оскільки «Орлани» для росіян — це основна система коригування вогню артилерії.

Знищення Орланів на землі разом з машиною управління паралізує російську артилерію, — наголошує Бутусов.

Джерело: Ракурс


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