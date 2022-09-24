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Знищення російських «Орланів», скріншот відео
Українські розвідники знищили важливий комплекс російських БПЛА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175083-ukrayinski-rozvidnyky-znyschyly-vajlyvyy-kompleks-rosiyskyh-bpla-video.htmlРакурс
Українські розвідники з 92-ї механізованої бригади знищила комплекс з російськими безпілотниками «Орлан-10», котрий було виявлено далеко в тилу під Куп’янськом.
Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Весь комплекс було знищено, «Орлани» згоріли разом з розрахунками у машинах. В такій машині за штатом має бути 4 «Орлани», — зазначає Бутусов.
Журналіст наголошує, що знищення комплексу цих безпілотників є важливим успіхом захисників України, оскільки «Орлани» для росіян — це основна система коригування вогню артилерії.
Знищення Орланів на землі разом з машиною управління паралізує російську артилерію, — наголошує Бутусов.
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